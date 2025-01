Monza, le pagelle di CM: Follia di D'Ambrosio ! Djuric-Mota inesistenti

Getty Images

: se i biancorossi non capitolano subito il merito è suo. Bella la parata su Viola, incolpevole sui gol.: con i suoi sotto si fa espellere per un colpo proibito su Mina a gioco ormai fermo. Follia.: dalle sue parti Felici passa senza troppi problemi.: non in giornata, non riesce a tenere le marcature avversarie.: costretto più a difendere che ad attaccare e questo ha influito sulla sua prestazione.(dal 29' s.t: prova a caricarsi gli assalti finali senza trovare però gioia).: l'infortunio non è del tutto alle spalle e si vede, ancora fuori ritmo e dal gioco.

(dal 10' s.t: il suo ingresso non cambia il dominio ospite nella sua zona di campo).: tiene vivo il centrocampo dimostrandosi sempre più fondamentale per la squadra.(dal 29' s.t: il suo ritorno a Monza non inizia nel migliore dei modi. Deve ancora entrare negli schemi).: quasi mai propositivo in fase offensiva, non da lui.: freddo e preciso dal dischetto ma nulla di più.(dal 39' s.t: prova a impensierire la difesa ospite senza successo.: mai pericoloso dalle parti di Scuffet. Oggi fuori dal gioco dei brianzoli.

(dal 10' s.t: stessa cosa di Mota. Assente).: perde uno scontro salvezza fondamentale. Il suo gioco sulle fasce è stato bloccato e non è riuscito a trovare un valido piano B.