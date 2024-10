Monza, Nesta: "Contento della reazione. Troppa pressione? Ce n'era di più contro il Verona"

Getty Images

Ilriacciuffa due volte il Venezia, finisce 2-2 all'U-Power Stadium nella nona giornata di Serie A e al termine dalla gara il tecnico dei brianzolicommenta la gara in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "Nel primo tempo siamo partiti male e abbiamo concesso due gol, la cosa buona è aver ripreso la gara per ben due volte e nel finale abbiamo provato un arrembaggio, ma purtroppo siamo rimasti in dieci. Bisogna capire e analizzare con lucidità i motivi di questo primo tempo fatto male. Volevamo vincere, ma per come si era messa la partita va bene così".

- "A volte ci sono partite pulite anche nelle giocate e altre meno. Purtroppo non siamo stati efficaci nel secondo tempo quando siamo arrivati bene, potevamo fare qualcosa in più. Nel primo tempo siamo partiti male, ma nella ripresa dovevamo vincere. E' questa la mia lettura. Ora guarderò la partita, da domani penseremo all'Atalanta provando a fare la nostra partita".- "A Verona in realtà avevamo più pressione perché non vincevamo da tanto tempo. Io personalmente sentivo più pressione nella partita con l'Hellas che in questa con il Venezia. Dobbiamo capire i motivi del primo tempo negativo. I dati dicono che siamo quelli che tirano meno in Serie A? Vero nelle prime partite, ma fra Verona, Venezia e quelle precedenti abbiamo calciato di più. Sicuramente serve più pulizia nell'ultimo passaggio in zona tiro, a volte siamo un po' frenetici".

- "Sì, perché il colpaccio lo abbiamo fatto a Verona. E chiaramente poi avevamo fatto la bocca a un nuovo successo. Però va bene, questa è una squadra che ha bisogno di entusiasmo".