Monza, Nesta: "Speriamo di poter dedicare a Berlusconi qualcosa di importante"

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra, in programma alle 20.45 al Maradona, il tecnico dei brianzoliha parlato ai microfoni di Dazn. Tra gli argomenti toccati la disposizione tattica del centrocampo, ma anche il. Queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo fatto questa vittoria che ci deve dare energia dopo una partenza così così, abbiamo fuori tanti giocatori. Forse meritavamo qualcosa in più. Loro hanno un centrocampo importante, passa tutto da come teniamo la palla e da come li spaventiamo, credo sia il segreto di questa partita".

"Cosa mi avrebbe detto? Sicuramente di mi avrebbe consigliato di mettere qualche attaccante in più, lui era un po' fissato con gli attaccanti. Speriamo di dedicargli qualcosa di importante".