Raffaele Palladino, allenatore del Monza, parla ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 2-2 con la Sampdoria: "E' stato più difficile giocare contro la Sampdoria che con la Juve. In Serie A non c'è niente di scontato, ci sono allenatori bravi e difficoltà in ogni partita. Sapevamo di affrontare una squadra vogliosa di fare punti, ci hanno messo in difficoltà accettando tutti i duelli. Grande merito alla Samp per la partita che ha fatto, voglio fare i miei complimenti ai blucerchiati e a mister Stankovic, ma noi siamo stati bravi a rimanere in gara. Non abbiamo mollato, questa squadra ha grande cuore e non molla mai niente fino all'ultimo secondo. È un punto d'oro che per me vale come una vittoria".



Parlando a Dazn, Palladino commenta poi la frase del suo presidente, Silvio Berlusconi, che ha indicato lo scudetto come obiettivo per la prossima stagione: "Io penso a questa stagione e so che il nostro primo obiettivo, come squadra neopromossa, è quello di salvarci".