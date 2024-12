Redazione Calciomercato

Monza, ufficiale l'addio di Modesto: i dettagli e una nuova avventura pronta

un' ora fa



Con un comunicato ufficiale emesso sul proprio sito, il Monza ha annunciato l'addio di Francois Modesto, che cesserà la sua avventura come dirigente del club brianzolo a partire dal 1° gennaio 2025: "AC Monza comunica la risoluzione consensuale del contratto tra François Modesto e il club a partire dal primo gennaio 2025. A François Modesto i ringraziamenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per il suo futuro professionale".



L'ex direttore sportivo del Monza saluterà il primo di gennaio, ma è destinato ad andare al Nottingham Forest di Lina Souloukou, dirigente greca ed ex CEO della Roma, che lo avrebbe voluto proprio in giallorosso nella scorsa estate, salvo poi scegliere Florent Ghisolfi. Favorevole anche il presidente Evangelos Marinakis che vuole puntare almeno alla qualificazione in Champions League al termine della stagione, visto il 2° posto attuale in Premier.