Getty Images

Monza, Valoti di ritorno: Cremonese in pressing, ma che concorrenza

un' ora fa



Si infiamma il mercato in Serie B. Tra i grandi protagonisti della prossima sessione ci sarà senz’altro, Mattia Valoti. Il 30 centrocampista italiano, dopo la splendida annata vissuta con la maglia del Pisa (conclusa con 10 reti e 3 assist), non è stato sorprendentemente riscattato dalla società toscana. Valoti, così, a partire da domani, tornerà a essere nuovamente un giocatore del Monza, con il quale ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025.



L’ex Milan sarà, con ogni probabilità, di passaggio e potrebbe riabbracciare Stroppa dopo l'avventura in Brianza. Infatti, la Cremonese ha impostato una trattativa con il Monza e ci potrebbero essere novità importanti già nei prossimi giorni per un colpo che sarebbe fondamentali per le ambizioni Serie A della società lombarda, che già lo scorso anno aveva seguita la pista che portava all’ex SPAL e Verona. Occhio, però, alla concorrenza, con il Bari che può riallacciare i contatti dopo l’ultima telenovela estiva e il Parma che è alla ricerca di rinforzi di esperienza per la A.