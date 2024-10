Monza-Venezia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Ilsi è svegliato: prima vittoria in campionato per gli uomini di Alessandro Nesta che nell'ultima uscita in Serie A hanno strapazzato a domicilio il Verona con un sonoro 3-0 firmato Mota (doppietta) e Bianco. Un successo che ha permesso ai brianzoli di staccare in classifica proprio il prossimo avversario, il, che occupa attualmente l'ultimo posto in classifica a quota 4 punti, tre sotto ai biancorossi. Per Di Francesco e i lagunari la trasferta dell'U-Power Stadium è da non sbagliare, anche visto e considerato che potrebbe mancare ancora Daniel Maldini, una delle frecce migliori all'arco dei padroni di casa.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Monza-Venezia in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Monza-Venezia

Data: domenica 27 ottobre 2024

Orario: 15.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

: Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All.: Nesta.: Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Sagrado, Nicolussi, Duncan, Ellertsson, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco.

Pessimismo sul recupero di Daniel Maldini, che ha accusato prima del Verona un problema alla spalla. Sulla trequarti si candida allora Caprari, con Bianco da alternativa (scivolerebbe Pessina in avanti). Pereira avanti su D'Ambrosio a destra. Nel Venezia, Haps mantiene qualche speranza di essere schierato tra difesa e centrocampo, mentre Oristanio tiene a distanza Yeboah per il ruolo di seconda punta dietro Pohjanpalo.La sfida fra Monza e Venezia sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

- Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Luca Farina