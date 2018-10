Massimo Moratti di nuovo nel mondo del calcio. No, l’Inter questa volta non c’entra. L’ex patron nerazzurro è il candidato individuato da Andrea Agnelli, presidente della Juventus, per la FIGC e, sull’argomento, Moratti, ne ha parlato con i colleghi de Il Giorno: “Per ora non posso commentare nulla perché non ci siamo ancora incontrati. Certo, questa voce con l’intenzione di qualcuno di candidami l’ho sentita. Aspettiamo, si vedrà. Se sono sorpreso? Sì, per questo voglio parlare con lui e capire perché abbia in mente di candidare me…”. Ancora nessun peso concreto, quindi, ma l’intenzione di parlare con Agnelli c’è: la porta è aperta.