La televisione italiana è in lutto, addio a Gianfranco D'Angelo. Nella notte tra il 14 e il 15 agosto è scomparso al Policlinico Gemelli di Roma dopo una breve malattia il celebre attore, comico, cabarettista e doppiatore, che tra pochi giorni (il 19 agosto) avrebbe compiuto 85 anni.



Re della risata negli Anni 80, D'Angelo è ricordato per il grande successo di 'Drive In', dove grazie a tormentoni come "Has Fidanken" e a personaggi come il Tenerone aveva raggiunto un vasto pubblico.



Cabaret, poi la tv con il debutto in Rai all'inizio degli Anni 70 e programmi accanto a personaggi come Raffaella Carrà e Sandra Milo, o ancora la sit-com 'Casa dolce casa' in onda nei primi Anni 90 su Canale 5. Il Bagaglino con Pippo Franco, la conduzione di 'Striscia la Notizia' e ancora tanti spettacoli teatrali e film al cinema. L'ultima apparizione nel 2019 in 'W gli sposi' di Valerio Zanioli. D'Angelo lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici.