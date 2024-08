Mou fuori dalla Champions League, Rio Ferdinand: "Non è più adatto a questi livelli, dovrebbe fare solo una cosa"

AFP via Getty Images

Non è partito col piede giusto. Una vittoria è arrivata, sì, nel primo turno dellama, in Europa, i gialloblù sono statinel doppio confronto colal terzo turno preliminare. Per la squadra di Mou saràil tecnico però ha avuto modo di contestare, anche in quest'occasione, l'operato degli arbitri.Di questo ha parlato una leggenda del calcio inglese comeL'ex difensore, ora opinionista per la Bbc, ha detto: ​"Abbiamo visto contro il Lille il motivo per il quale MourinhoInvece di occuparsi degli arbitri dovrebbele partite si vincono sul campo".

Il Fenerbahce era stato eliminato da una rete di Jonathansu rigore al 118' dei tempi supplementari che ha permesso al team di Brunodi accedere ai playoff contro lo. Nelle interviste del dopo partita, Mou aveva attaccato il direttore di gara. ". In Europa League possiamo fare bene, ma se... Non dico altro, altrimentiper completare la frase.". Diverso Paese, stesso Mou.