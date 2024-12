Getty Images

Mourinho chiede un difensore alla Roma

15 minuti fa



Sirene turche per Mario Hermoso. Dopo le voci su un possibile ritorno in patria al Real Madrid, il difensore spagnolo classe 1995 viene dato nel mirino del Fenerbahce in vista del prossimo mercato di gennaio.



Nella squadra allenata dal portoghese José Mourinho ci sono già cinque difensori centrali: Rodrigo Becao (ex Udinese), Caglar Soyuncu, Alexander Djiku, Samet Akaydin e Serdar Aziz.



Arrivato alla Roma a inizio settembre dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Atletico Madrid, Hermoso finora ha raccolto 13 presenze in maglia giallorossa segnando un gol in Europa League al Braga e venendo espulso contro la Fiorentina in campionato.