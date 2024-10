Middle East Images/AFP via Getty Images

Mourinho: "Posso ancora vincere la Premier League del 2018"

Redazione CM

16 minuti fa



Il solito "Special One". José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ritrova il suo passato in Europa League e nella conferenza stampa della vigilia della gara contro il Manchester United ha scherzato sulla possibilità di vittoria della Premier League del 2018, nel caso in cui il City dovesse essere squalificato. In quella stagione Mou guidò lo United al secondo posto dietro ai Citizens, a 19 punti dalla squadra di Pep Guardiola.



Ecco la particolare provocazione: "Non sono felice se le cose allo United non vanno bene. Sono stato felice lì, abbiamo vinto un Europa League e guadagnato un secondo posto in Premier. Gli auguro sempre il meglio possibile. Devo dire che però non ho pensato a loro neanche un minuto perché non ne ho il tempo, poi ora c’è Ten Hag. In realtà, se dovessero sanzionare il City avremmo ancora una possibilità di vincerlo quel campionato (si riferisce al 2018 ndr). In quel caso, spero possano pagarmi un bonus e darmi una medaglia!"