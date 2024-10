José Mourinho, l'inizio al Fenerbahce è un mezzo flop: "50 milioni sul mercato per giocare così?"

They are doing Jose Mourinho dirty in Türkiye pic.twitter.com/7kWGA3ef7W — Troll Football (@TrollFootball) October 20, 2024

Siamo soltanto all'inizio, certo. Ma, trascinata dalle reti di Icardi e Osimhen, e potenzialmente a -6 del Besiktas di Ciro Immobile.e la resa in campo non è nemmeno lontanamente all'altezza. L'unico scontro diretto della stagione, l'1-3 per mano del Galatasaray, ha palesato limiti di gioco e personalità evidenti e l'attuale quarto posto in classifica è un'altra spia di un inizio ben distante dai pronostici.dell'allenatore portoghese ex Inter e Roma. Dopo gli sfottò del Galatasaray sui propri canali social successivamente al successo nel derby, anche il calciatore del Samsunspor Aydogdu ha mimato il gesto del pianto per festeggiare il gol del definitivo 2-2. Non una grande pubblicità per un personaggio abituato a vivere sotto le luci della ribalta, ma sempre più la copia sbiadita di quello che fu negli anni migliori.per commentare il momento del Fenerbahce e il contributo che José Mourinho sta apportando. “Ci aspettiamo tutti qualcosa in più, da Mourinho e dai calciatori che sono stati acquistati.”, ha dichiarato l'ex portiere della nazionale turca. Non è stato più tenero Yalcin, che a Ekol TV ha dichiarato: “”. Chiude la rassegna Ugur Meleke, opinionista di BeIn Sports: “Mourinho non ha la capacità di preparare le partite studiando le caratteristiche degli avversari”, a proposito della mancanza di contromisure sulla capacità del Samsunspor di sfruttare le corsie laterali.a stagione fino al 2026. Una cifra spropositata per un allenatore che anche nell'avventura alla Roma, al netto della doppia finale europea e della prima Conference League della storia messa in bacheca, nel lungo periodo si è dimostrato incapace di migliorare la qualità complessiva e aumentare il carisma del gruppo a disposizione. Da inizio stagione, ha raccolto 17 punti nelle prime 8 partite di campionato, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e solo una sconfitta – ma pesante nelle proporzioni e nelle modalità contro il Galatasaray.In campo internazionale, l'avventura in Europa League (dopo l'eliminazione dai preliminari di Champions per mano del Lille) è partita con la vittoria di misura sull'Union Saint-Gilloise, a cui ha fatto seguito l'1-1 contro gli olandesi del Twente. Il prossimo appuntamento sarà una sfida col passato, visto che Mourinho e il suo Fenerbahce attendono sul proprio campo un'altra squadra in difficoltà come il Manchester United di Erik ten Hag. Un appuntamento complicato ma che offre un sufficiente numero di motivazioni per provare a invertire la rotta ed evitare una crisi conclamata.