L'ultima amichevole contro il Girona ha fatto registrare un po' disoprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato.Non sarà Kevin Danso, perché il Lens ha rinnovato il contratto con tanto di sfottò ( VEDI QUI ). Poi Mavropanos non convince fino in fondo, Kilman costa troppo e ci sono altri nomi che che Micheli e Mantovani hanno visionato e che stanno valutando con il neo ds Meluso e il presidente De Laurentiis. Tra questicentrale difensivo brasiliano classe 2001 in forza al Red Bull Bragantino (club brasiliano).- Natan è finito improvvisamente in cima alla lista nelle ultime ore. Il giovane difensore è dotato di una fisicità importante e un mancino interessante, è bravo nell'impostazione. Gioca sul centrosinistra, proprio ciò che serve a Garcia in questo momento.L'ex Flamengo oggi è un obiettivo concreto del Napoli,. De Laurentiis prepara l'accelerata eDa trovare l'intesa economica con Natan che ha già detto “sì” al trasferimento in azzurro ed ecco arrivare un indizio social:. Il Napoli cerca di chiudere già nelle prossime 24-48 ore per consentire al brasiliano di sostenere le visite mediche e approdare a Castel di Sangro per gli ultimi giorni di ritiro a disposizione di Garcia.