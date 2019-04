Accanto ad Ancelotti in conferenza stampa, Allan presenta Arsenal-Napoli, andata dei quarti di finale di Europa League: "Come giudico il mio 2019? Un calciatore deve sapere che in una stagione vive momenti bellissimi e altri meno belli, deve essere sempre pronto a far fronte a quello che accade. Il mio 2019 è iniziato così così, poi mi sono ripreso: spero che la fine possa essere migliore del 2018, posso tornare l'Allan di prima e domani avrò l'occasione di disputare una grande partita. Come arriviamo alla sfida? Siamo abbastanza carichi, sappiamo che la partita sarà complessa. E' importante per noi e per la città, nelle ultime due gare sono arrivati passi falsi e domani non può accadere. L'Arsenal è una formazione pericolosa, ma possiamo mettere in difficoltà i londinesi se dovessimo fare ciò che ci chiede l'allenatore. Ora dobbiamo pensare all'Arsenal, è una sfida difficile: serve avere la testa concentrata, abbiamo le doti per mettere in difficoltà i Gunners. Abbiamo in testa questa gara da domenica scorsa, un calciatore pensa una partita alla volta e da domenica abbiamo iniziato a preparare questa. L'Arsenal ha il 50% di possibilità di passare il turno, come il Napoli: sono le stesse. Un solo gol subito dall'Arsenal in Europa League, proveremo a calciare dal limite? Il mister ci lascia liberi di provare, ma bisogna restare ordinati. Quest'anno abbiamo fatto meno gol a centrocampo, ma stiamo facendo bene. Pensiamo prima a difendere bene e permettere gli attaccanti di fare gol, poi al resto".