Nel caos più totale del post-Salisburgo, Allan è stato tra i più agitati del Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista è quasi arrivato al contatto fisico col vice presidente Edo De Laurentiis ma volendo attaccare il papà e presidente Aurelio, già andato via dal San Paolo.



"I tuoi soldi mettili nel c...", gli ha urlato Allan con veemenza. Il motivo? Assicura La Gazzettache il giocatore a proposito della trattativa col PSG dello scorso gennaio, è convinto che non tutta la verità gli sia stata detta.