Napoli-Cagliari: trattativa per lo scambio Caprile-Scuffet

Mentre Antonio Conte spinge per rinforzare la retroguardia, complice anche l'infortunio di Alessandro Buongiorno, la società azzurra si è mossa su un altro fronte e sta portando avanti i discorsi per completare il pacchetto alle spalle di Alex Meret.- Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, il Napoli è in trattativa con il Cagliari per uno scambio di prestiti che coinvolgerebbeed

In questo modo il portiere friulano classe 1996 arriverebbe in azzurro per fare da vice Meret, mentre l'ex Bari potrebbe trovare minuti in Sardegna alla corte di Davide Nicola.- I lavori sono in corso, le parti continuano a trattare e si riaggiorneranno tra la fine dell'anno e l'inizio del 2025.- Qualora si concretizzasse lo scambio, Caprile avrebbe l'opportunità di trovare più spazio in rossoblù, mentre Scuffet potrebbe ricongiungersi a Meret. I due sono stati compagni di squadra all'Udinese nella stagione 2014/15: i bianconeri chiusero al sedicesimo posto in classifica con 41 punti, Scuffet trovò due presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia mentre Meret, un anno più piccolo, giocava nel campionato di Primavera B.

- Scuffet ha giocato 11 partite con il Cagliari in Serie A, tutte dal primo minuto, incassando 19 gol. Ha disputato anche 2 gare in Coppa Italia contro Carrarese e Juventus, incassando 5 reti.Per Caprile le presenze con il Napoli in questa stagione sono 6 complessive: 4 in campionato subendo 1 solo gol, 2 partite giocate in Coppa Italia contro Palermo e Lazio subendo 3 reti, tutte dai biancocelesti.