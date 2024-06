Getty Images

Napoli, c'è già la ‘pizza alla Conte’ con gli ingredienti preferiti dal tecnico

24 minuti fa



Era questione di ore l'annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli e altrettanto lo era per il primo omaggio all'ex tecnico di Inter, Juve e Italia. Dopo la statuina del presepe di San Gregorio Armeno a lui dedicata, Conte ha già una pizza creata col suo nome e con gli ingredienti a lui più cari.



DOVE MANGIARLA - La pizza alla Conte si può mangiare alla pizzeria O’Cerriglio in via san Biagio dei Librai, a Spaccanapoli.



GLI INGREDIENTI - Gli ingredienti della pizza alla Conte sono mozzarella di bufala, parmigiana di melanzane, stracciata di bufala e pomodoro San Marzano, tutti ingredienti che il tecnico salentino gradirebbe particolarmente. Ad Ansa i titolari, Ciro e Lorenzo, hanno detto: “Speriamo di averlo presto in pizzeria e naturalmente che riporti in alto il nostro Napoli”