Chiesa lancia un messaggio a Conte e al Liverpool. Chi può arrivare al posto di Kvaratskhelia

Nel pomeriggio in cui Antonio Conte ha ufficializzato la richiesta di Khvicha Kvaratskhelia di lasciare il Napoli per andare al PSG, un messaggio chiaro al tecnico azzurro è arrivato da Federico Chiesa, tra le possibili alternative al georgiano, ormai destinato ad andare in Francia per una cifra intorno ai 70 milioni di euro.

CONTE: KVARA HA CHIESTO DI ANDARE VIA

PRIMO GOL - Chiesa, in occasione del terzo turno di FA Cup che ha messo di fronte Liverpool e Accrington Stanley, pur partendo dalla panchina, ha segnato il gol del 4-0, il suo primo con la maglia dei reds: un bel destro da fuori area che non ha lasciato scampo al portiere ospite che suona anche come un bel segnae per Antonio Conte. Il Napoli ci pensa, con il Liverpool che, dopo averlo preso per 12 milioni di euro, sarebbe disposto a farlo partire anche in prestito con diritto di riscatto.

NAPOLI, CHIESA OBIETTIVO PRINCIPALE

GALENO - Tra i potenziali obiettivi del Napoli per sostituire Kvaratskhelia non c'è solo Chiesa. Secondo La Gazzetta dello Sport, nel mirino deli azzurri ci sarebbe anche Galeno del Porto, che in stagione ha realizzato otto gol n 15 partite, che potrebbe avere un costo intorno ai 30 milioni.

L'altro nome caldo è quello diesterno kosovaro del che Manna voleva già portare alla Juventus. Il dirigente del Napoli ha gà avuto un contatto con i francesi a novembre per capire se sia possibile, con un anno e mezzo di contratto, intavolare una trattativa a costi vantaggiosi per gli azzurri.