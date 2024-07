Getty Images

Napoli, contatto per Berardi: la valutazione del Sassuolo

26 minuti fa



Quale futuro per Domenico Berardi? L'esterno del Sassuolo è finito al centro di numerose voci di mercato, seppur sia ancora ai box dopo l’infortunio nella sfida di Serie A contro il Verona. I quesiti su Berardi sono plurimi: rimarrà al Sassuolo, o vorrà tornare in A? E se volesse tornare, ci sarà qualcuno pronto ad investire su di lui quanto merita, anche se nel pieno del recupero fisico?



Le pretendenti di certo non sembrano mancare e, secondo Radio Punto Nuovo, una di esse ha rotto gli indugi. Secondo quanto si apprende, infatti, il Napoli ha deciso di effettuare un primo approccio con il Sassuolo, che intanto ha fissato il prezzo di vendita intorno ai 20 milioni di euro. Il Napoli intanto resta alla finestra, concentrandosi sul sistemare le altre priorità.