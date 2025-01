Napoli, Conte ha chiesto Garnacho: distanza fra domanda e offerta, spunta l'ipotesi Adeyemi

Getty Images

Sono giorni ormai concitati per il mercato degli azzurri, con l’esterno georgiano sempre più lontano dalla formazione di Antonio Conte e pronto ad avventurarsi in un nuovo percorso professionale in quel di Parigi. Per stessa ammissione pubblica da parte del tecnico salentino,. Si avvicina, dunque, il punto di svolta dell'operazione che dovrebbe portare a un'intesa fra i due club sulla base di 65 milioni di euro di parte fissa, che con le variabili per rendimento individuale del giocatore e risultati del PSG si spingerebbe sino a quota 75 / 80 milioni di euro. Un affare che si chiuderà a breve, con

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha dato mandato al proprio direttore sportivo Giovanni Manna per mettersi al lavoro e trovare il prossimo esterno da inserire nella rosa partenopea. Come raccontato nel corso degli ultimi giorni, qui sulle colonne di Calciomercato.com,. Con un contratto sino al 30 giugno 2028 con i Red Devils, il giovane classe 2004 è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte che ha richiesto espressamente che sia Garnacho il giocatore che sostituirà Kvaratskhelia., con l’argentino che ha già aperto alla soluzione partenopea e a una prima avventura in Serie A.che chiederà almeno 70/75 – se non di più – milioni di euro per liberare Garnacho immediatamente a gennaio. Gli azzurri puntano a chiudere per una cifra intorno ai 40/45 milioni.

Una cifra compatibile con la cessione e l’enorme plusvalenza generata da Kvaratskhelia, così da non utilizzare l’intera cifra che gli azzurri dovrebbero incassare dal PSG., come riporta La Gazzetta dello Sport. Classe 2002 già cercato dalla Juventus in estate prima di virare su Conceicao, l’ala tedesca è stata individuata come possibile nuova soluzione per il mercato azzurro. In caso di mancato accordo economico con i Red Devils, ecco che il Napoli punterebbe forte su Adeyemi. Strategia da definire, molto dipenderà dall’esito dell’incontro di Manna in Spagna:

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui