Marco Luzzani

Napoli, Conte: "Riposo per Kvaratskhelia e Politano? Ecco perché, ma l'importante è vincere"

40 minuti fa



Il tecnico degli azzurri, Antonio Conte, ha parlato prima del match fra Napoli e Lecce a DAZN.



FORMAZIONE - "Rispetto all'Empoli abbiamo fatto 4 cambi. Meret rientra al posto di Elia che ha fatto bene. Olivera al posto di Spina e Kvara e Ngonge davanti".



RIPOSO PER KVARATSKHELIA E POLITANO - "E' importante vincere, non far riposare. Non è scritto che oggi vinciamo".



COME TROVARE RISULTATI - "La cosa principale è fare un po' di tutto: logico che se fai un possesso orizzontale diventa fine a sé stesso, noi cerchiamo di fare un po' tutto con l'obiettivo di verticalizzare e trovare la porta. L'obiettivo è quello di cercare il gol, sempre".