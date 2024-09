Napoli, Conte: "Stiamo mettendo le fondamenta, McTominay ha il gol nel sangue"

Getty Images

, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida del Maradona contro il. Diversi i temi affrontati dal nuovo allenatore dei partenopei, dall'importanza della prosecuzione del momento positivo, all'integrazione in rosa dei nuovi innesti. Queste le sue parole:"Dobbiamo essere bravi in fase di costruzione a trovare giocatori in determinate zone che ci danno la possibilità di attaccare, sapendo che il Monza è un avversario molto ostico. Dovremo avere molta pazienza"."I momenti positivi bisogna prima di tutto costruirli, rispetto a due anni la è qualcosa di imparagonabile. Stiamo lavorando per mettere le fondamenta e far essere il Napoli competitivo nel prossimo futuro. Il lavoro che dobbiamo fare è tanto, i risultati positivi aiutano".

"Scott è un giocatore che ha il gol nel sangue, è molto bravo nell'inserirsi. Ha delle buonissime qualità tecnica, oltre alla stazza, è un calciatore che ha dei gol nel DNA".