Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli ha rilasciato alcune importanti novità sul nuovo stadio del Napoli: “Le Universiadi sono per il 2019: gli impianti sportivi sono tutti interessati da lavori e tra questi c'è il San Paolo. Abbiamo fatto molte cose e in questa settimana ci sarà la firma sul contratto e potranno finalmente iniziare i lavori. Se firmano oggi o domani, si parte subito. Vanno smontati i vecchi sediolini, va fatto un lavoro di supporto e poi andranno istallati i nuovi sediolini. A giorni incontreremo il Napoli e decideremo anche da quale settore partire per creare il meno possibile problemi ai tifosi. Alcuni sediolini hanno una complessità maggiore, altri invece sono più facili e toccherà alla capacità tecnica dell'azienda avere l'ultima parola. Per il prossimo campionato e quindi per il 3 luglio, il San Paolo avrà tutti i sediolini nuovi e saranno tutti numerati. Poi toccherà a noi rispettare il posto e quel sediolino che a noi è costato tanti sacrifici perchè sono soldi pubblici. Arriveranno anche gli schermi che verranno installati alla fine del campionato”.