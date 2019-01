Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Noi fuori dalla Sperlega europea? Io credo - e i risultati lo confermano - che il Napoli dell'era De Laurentiis abbia dimostrato di essere la quarta realtà calcistica italiana con i suoi 40 milioni di tifosi certificati in giro per il mondo. Chi sarà preposto a prendere certe decisioni farebbe un clamoroso autogol se non tenesse in conto i nostri risultati sportivi ottenuti in quest’ultimo decennio".



"Koulibaly? Ricordo che c’è stata, la scorsa estate, una proposta da 105 milioni. Tutti vogliono lui e Allan? Saranno riflessioni che faremo solo nel caso in cui ci sia una proposta fuori mercato, chiamiamola pure indecente, e la volontà dei calciatori ad accettare tali proposte".



"James Rodriguez è in prestito al Bayern Monaco sino al 30 giugno. Poi potrebbe rientrare al Real Madrid, se non venisse esercitato il riscatto, con contratto in scadenza 2021. E non credo che fino a quel momento Florentino Perez voglia scoprire le proprie carte".

"Higuain da Sarri al Chelsea? Ha una grossa personalità e come tutti quelli che hanno una grossa personalità ha bisogno sempre di stimoli nuovi".