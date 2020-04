Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha fatto gli auguri per questa Domenica delle Palme ed ha inviato un messaggio di forza a tutti i tifosi tramite il sito ufficiale della società:



"In occasione della Domenica delle Palme rivolgo un augurio a tutti i tifosi del Napoli in Italia e nel mondo, allo staff tecnico, alla squadra, ai dirigenti, agli impiegati, ai collaboratori della SSCN e a tutte le loro famiglie. Con l'auspicio che il sentimento di questi giorni possa alleviare le sofferenze e le difficoltà di un periodo delicato da affrontare tutti insieme con forza e speranza. Aurelio De Laurentiis".