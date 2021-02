L'ultimo periodo per il Napoli non è stato semplice. Non si sono visti risultati e prestazioni importanti e la panchina di Gattuso ha iniziato ad essere sempre meno stabile. Il rapporto tra presidente e allenatore non è lo stesso di un anno fa quando il tecnico calabrese era agli inizi della sua esperienza ai piedi del Vesuvio.



Dopo tante voci e polemiche, però, è il momento di fare un passo indietro. De Laurentiis e Gattuso, dopo un periodo di tensione, hanno deciso di deporre le armi e lanciare dei messaggi distensivi. Questi sono segnali che servono alla squadra per capire che si rema tutti in un'unica direzione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.