Napoli, De Laurentiis: "Non è mai facile vincere a Milano, bravi tutti"

Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 29, 2024

I partenopei si impongono sul Milan con il risultato di 2-0 nella decima giornata del campionato di Serie A. A trascinare la formazione di Antonio Conte ci hanno pensato Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia: il centravanti belga sblocca l'incontro dopo 5 minuti, l’esterno offensivo georgiano la chiude nel finale del primo tempo con una precisa conclusione sul secondo palo.Quinta vittoria di fila in campionato per il Napoli (nono risultato utile consecutivo), che sale a 25 punti e consolida il primo posto. In attesa delle risposte da parte di Inter e Juventus, la squadra partenopea vola a +7 e +8 sulle inseguitrici., che esattamente al triplice fischio di Colombo ha postato su X: