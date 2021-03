Le sorti del Napoli 2020/21 dipenderanno tanto dal piazzamento in campionato di questa stagione della squadra di Gattuso. Proprio il tecnico calabrese andrà via e al suo posto bisognerà scegliere l'allenatore più adatto in base alla partecipazione in Champions League o Europa League.



Dopodiché bisognerà passare alla costruzione della rosa. Qualche addio dovrebbe esserci per abbattere il tetto ingaggi e riportarlo al di sotto dei 100 milioni. Ci saranno quindi delle cessioni importanti ma saranno dichiarati alcuni giocatori incedibili. Quattro i nomi: Meret, Zielinski, Osimhen e Lozano. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.