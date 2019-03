Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato dopo la vittoria col Salisburgo ai microfoni di Sky Sport: "A Salisburgo sarà una partita molto difficile, loro sono molto bravi, giocano bene e l'abbiamo visto. Bisognerà fare attenzione, è una squadra aggressiva. Sono molto felice per il mio primo gol in Europa, ma è più importante la vittoria. Abbiamo giocato da squadra e così dobbiamo fare sempre".



Cos'è cambiato dai primi mesi? "Ho iniziato con un infortunio all'adduttore, poi il mister mi ha dato fiducia e questo per me è importante. Ora sto molto bene, io devo continuare così e lavorare. Mi piace giocare in avanti. Posso perdere più palle, ma preferisco rischiare".