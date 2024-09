Getty Images

Michael Folorunsho non sarà del match per una sindrome influenzale. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 26, 2024

Ilha comunicato ufficialmente il motivo dell'dalle note del match di stasera in Coppa Italia contro il Palermo: il centrocampista ex Verona, a lungo sul mercato ma alla fine rimasto a disposizione di Antonio Conte, avrebbe potuto giocare altri minuti dopo i 17 contro la Juve in campionato grazie al turnover ma non sarà presente al Maradona nella sfida ai rosanero