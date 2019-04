David Ospina non si è ancora guadagnato il riscatto da parte del Napoli. Come scrive Il Mattino, il rendimento del colombiano, in prestito con diritto di riscatto dall'Arsenal, non ha convinto pienamente il club partenopeo, che dovrebbe versare 4 milioni di euro nelle casse dei Gunners. Nelle prossime partite si gioca il futuro, con un ingaggio che però non è dalla sua parte: 1,4 milioni di euro.