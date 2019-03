Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Salisburgo in Europa League: “Trattativa difficile per il rinnovo? Il presidente è sempre particolare, ma mi ha dimostrato grande stima ed affetto. C’era la volontà da parte mia di restare e così è stato. Stasera è una partita molto difficile e complicata, la Lazio ce lo ha insegnato. Aveva vinto in casa ed ha preso tre gol in pochi minuti. Diventano molto temibili negli ultimi minuti, ci vorrà il miglior Napoli per superare questo turno. Un ds deve indicare le strategie, mettere d’accordo tutti, è un lavoro molto complesso. Molto spesso si viene giudicati solo per il mercato e non lo trovo giusto”.