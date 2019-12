Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno quello che porterà questa sera all'inizio del ritiro in vista della sfida di campionato contro l'Udinese. Ancora a parte in 4, Allan, Milik, Ghoulam e Tonelli, mentre nessuna menzione viene fatta per Mertens che nella giornata di ieri è rimasto out per un problema influenzale.



Ecco il report completo:

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico.Gli azzurri preparano il match contro l'Udinese, 15esima giornata di Serie A in programma sabato al Friuli (ore 18). La squadra, sul campo 2, ha inziato la sessione con attivazione a secco. Di seguito serie di esercitazioni tattiche prima a campo ridotto e poi a tutto campo. Chiusura con partitina a campo largo. Lavoro personalizzato per Allan, Milik, Ghoulam e Tonelli. Domani doppia seduta.