Napoli-Juventus: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Napoli-Juventus

Data: sabato 25 gennaio 2025

Orario: calcio d'inizio alle ore 18.00

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Napoli - Juventus in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

(sabato 25 gennaio con calcio d'inizio alle ore 18.00) è una gara valevole per la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. Dopo il successo sul campo del Milan, i bianconeri vogliono proseguire la propria corsa verso un piazzamento nella massima competizione europea. Di contro, un grande ex (sia in campo che in panchina) come Antonio Conte, che si presenta da capolista del campionato e con un’importante occasione per proseguire il suo percorso in vetta alla classifica..

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Motta.Napoli-Juventus è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca di Napoli-Juventus è affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.