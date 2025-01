Napoli, Kvaratskhelia ancora a parte: convocazione in dubbio per il Verona

AFP via Getty Images

Kvicha Kvaratskhelia non si è allenato in gruppo. In vista della partita tra Napoli ed Hellas Verona di domenica 12 gennaio, l'esterno georgiano, al centro di diverse voci di mercato che lo accostano, sempre più insistentemente al Paris Saint-Germain, ha svolto solo terapie e difficilmente sarà a disposizione.

AFFATICATO - Kvaratskhelia è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare anche la partita contro la Fiorentina. Intanto, buone notizie sul fronte Matteo Politano, che si è allenato con il gruppo e sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita contro il Verona.

PSG - I pargini vogliono Kvaratskhelia già in questo mercato di gennaio, con il Napoli disposto a far partire il georgiano per circa 80 milioni cash, senza contropartite. I francesi, secondo La Repubblica, avrebbero proposto 45 milioni: offerta rifiutata. La trattativa è in fase di stallo, ma il PSG vuole il georgiano e potrebbe ripresentarsi dal Napoli, con Antonio Conte che non lo riterrebbe più un elemento indispensabile, come invece accaduto a giugno, quando di oppose alla sua cessione.