Skriniar vuole tornare in Italia: lo scambio con Kvaratskhelia, l'ingaggio e la richiesta al PSG

In casaquesta finestra invernale di calciomercato si sta prospettando scoppiettante e incandescente. Tantissime le operazioni che il club parigino sta provando a portare a termine ma ce n'è una che potrebbe cambiare e non di poco l'attuale panorama del calcio italiano. Il club parigino è tornato alla carica perdopo i no ricevuti in estate e, questa volta, ha trovato una porta non chiusa dal Napoli. Come potenziale contropartita all'affare è stato proposto ad Aurelio De Laurentiis e al ds Manna un profilo da tempo gradito ad Antonio Conte:

Il difensore slovacco è da tempo scontento alla corte die gli ha concesso soltanto 5 presenze stagionali di cui zero in Champions League. Un malumore manifestato più volte anche a mezzo stampa e che ha portato il giocatore a dare mandato ai suoi agenti di trovare una sistemazione in uscita già a gennaio. Le sirene della Premier League da tempo risuonano per noi, madi euro fatta da De Laurentiis per liberare il georgiano. Il problema per il club azzurro è rappresentatoche oggi lo slovacco percepisce in Ligue 1. Tornando in Italia e a maggior ragione nell'organigramma del Napoli, le cifre dovrebbero essere riviste e di tanto al ribasso.

Per questo Skriniar, pur gradendo l'idea del ds Campos di un inserimento nell'affare Kvaratskhelia, per poter accettare il trasferimento e quindi la notevole riduzione salariale (il contratto in essere scadrà il 30 giugno 2028),L'affare in sostanza è ancora lungi dall'essere concreta, ma i contatti stanno andando avanti.