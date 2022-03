Tra gli uomini emergenti in casa Napoli quest'anno c'è sicuramente Stanislav Lobotka. Il centrocampista ex Celta Vigo si è lasciato alle spalle la stagione passata ed è diventato fondamentale nel gioco di Spalletti. Dal ritiro della Nazionale slovacca Lobotka ha parlato ai media locali. Ecco quanto riportato da Sport.Aktuality.sk:



SU SKRINIAR - "Io e Skriniar abbiamo parlato delle partite del campionato italiano. Ci sproniamo a vicenda per fare bene".



SCUDETTO - "Può succedere di tutto, ci sono 24 punti ancora a disposizione. Dopo la sosta affronteremo Atalanta, Fiorentina e Roma, tre avversarie forti e da lì verrà fuori se lotteremo per lo scudetto. Inter e Milan le vere avversarie per lo scudetto, hanno un gioco di qualità. La Juve non ha iniziato bene la stagione. Ora sta recuperando ma non penso possa vincere lo scudetto".



LA CONDIZIONE - "Mi sento tranquillo. Sono a mio agio fisicamente e mentalmente perché rispetto all'anno scorso gioco molto di più con il Napoli".



BARCELLONA - "Il Barcellona è diverso rispetto ad anni fa. Ora però sta giocando di qualità, ha fatto due grandi partite contro di noi. Abbiamo fatto ciò che potevamo però il Barcellona di oggi è molto forte, forse più di noi".