Napoli-Lukaku, incontro in programma con il Chelsea

Ilha un solo e unico obiettivo di mercato, imprescindibile per il neo-allenatoredavanti a sé. Si tratta di Romelu Lukaku, prima punta belga classe 1993 ritornato al Chelsea dopo l'ennesimo prestito alla Roma, che vorrebbe riabbracciare ad ogni costo l'allenatore che ai tempi dell'Inter lo aveva reso grande.Ciò che al momento blocca l'arrivo, oltre che una trattativa da chiudere con il Chelsea, è la permanenza a Napoli di, promesso partente e promesso sposo del PSG, ma per cui ancora il club parigino non ha piazzato l'affondo giusto che soddisfi Aurelio De Laurentiis.

Nel frattempo però, almeno lato trattativa fra i club, il Napoli e il ds Giovanni Manna stanno provando a portarsi avanti. Secondo quanto riportato da Il Mattino, infatti, nella giornata di lunedì 22 luglioper limare la distanza fra la domanda dei Blues di 40 milioni di euro (valore della clausola) e la proposta da 27 milioni. La curiosità? Sarà presente ancheex-agente di Lukaku che lo portò a Londra e oggi presente nel ruolo di intermediario.