Napoli, messaggio dal Galatasaray: "Vogliamo tenere Osimhen anche l'anno prossimo"

Il centravanti nigeriano non ha ancora segnato ma è già entrato più volte nel tabellino della sua nuova squadra: prima con un tocco di testa, finito addosso a un suo compagno di squadra e quindi in rete, e poi con un sublime assist di petto pernella gran vittoria dei giallorossi contro i rivali del. La squadra divola e con l'expunta sempre più in alto.Osimhen è arrivato in Turchia a mercato italiano già chiuso: per lui le porte delle big disi erano ormai chiuse e nelle ultime ore è arrivato il salvagente gettatogli dal. Ormaicon il Napoli e impossibilitato a restare con la squadra di Conte, con il concreto rischio di restare a lungo fuori rosa, l'ex capocannoniere della Serie A ha trovato una sistemazione

Di questo ha parlato il vice presidente del club,, ai microfoni di Spor Kazani.. Stiamo pensando diResterà un giocatore del Galatasaray fino a giugno. Discutere di queste cose serve solo a cambiare l'attenzione mediatica. Il giocatore dimostra in ogni partita quanto siaLe persone giocano dove sono felici. Ha un contratto con noi fino alla fine della stagione.. Dovremmo piuttosto pensare a comeNon ha senso discutere se andrà via durante la pausa di metà stagione".