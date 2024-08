Napoli, niente Al-Ahli e Chelsea per Osimhen: fuori rosa e Arabia Saudita, cosa succede adesso

. Un'estate intera da separato in casa con il Napoli, dopo che lo scorso dicembre gli veniva rinnovato il contratto a 11 milioni di euro a stagione con tanto di clausola rescissoria a 130 milioni. Una cifra che nessuno è andato a corrispondere al club di De Laurentiis, che si è ritrovato il centravanti nigeriano come un esubero di lusso. Osimhen ha atteso a lungo il PSG che non si è mai fatto avanti con il Napoli. Oggi le uniche speranze hanno portato il nome diPerché l'alternativa di una permanenza in azzurro non aiuterebbe nessuno, in quanto. Con Conte che il suo nuovo centravanti l'ha trovato nell'arrivo di Lukaku.

- La strada sembrava essere in discesa, una soluzione appariva vicinissima quandoper il calciatore e visite mediche nel mirino.Ma qualcosa è cambiato, perchéInizialmente il giocatore non pareva convinto della destinazione, ma alla fine era pronto per il trasferimento in Arabia Saudita. Alla fine è saltato tutto, l'Al-Ahli è andato su Toney del Brentford. Furioso lo stesso Osimhen, che vede svanire l'occasione

che aveva intenzione nelle ultime ore di portare in Premier League Osimhen. Contatti fitti con l'entourage del calciatore ce ne sono stati maper il centravanti nigeriano, che oggi si ritrova fuori dai giochi e senza una nuova destinazione. L'unica ipotesi che resta ancora in piedi arriva sempre dall'Arabia Saudita, non con l'Al-Ahli che ha già fatto un'operazione di questo tipo ma con(data di chiusura di quel mercato). Se dovesse saltare anche quest'ultimissima pista allora si concretizzerà ciò che