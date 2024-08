Raspadori tra Napoli e Atalanta: Gasperini chiede l'attaccante, Conte lo blinda. Cosa succede adesso

Getty Images

, manca poco e chiuderà questa sessione estiva. Si cerca di piazzare gli ultimi colpi, come stanno facendo. La Dea è alla ricerca di qualcosina in più lì davanti, come ha detto Gasperini nell'ultima conferenza stampa nel momento in cui ha parlato della necessità di fare ancora almeno cinque o sei acquisti e soprattutto le uniche due certezze per lui oggi si chiamano Retegui e de Ketelaere.che a Napoli non è mai riuscito ad esprimersi al meglio e davanti a sé oggi si trova Lukaku e Kvaratskhelia.

- Nelle scorse ore è nata l'ipotesi di uno. Gli azzurri hanno bisogno di un rinforzo sulla fascia e Zappacosta (che oggi trova una concorrenza più importante in nerazzurro) potrebbe fare al caso di Conte. Che ha allenato l'esterno già al Chelsea nella stagione 2017/18. Dunque,valutato una trentina di milioni.- Manca poco, questo è sicuramente l'ostacolo più grande per far sì che l'affare possa concretizzarsi nelle ultime 24 ore. Allo stesso tempo arriva quasi un divieto da parte di Conte, perché in conferenza stampa oggi ha speso belle parole perJack può giocare nella posizione di Kvara, anche se con caratteristiche diverse". Questione di necessità che oggi bloccano Raspadori al Napoli, perchéSalvo colpi di scena improvvisi, l'ex Sassuolo non si muoverà in questa finestra di mercato.