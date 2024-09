Napoli, paura per Neres: rapinato e minacciato con una pistola all'esterno del Maradona. Il post della moglie

Grande paura per David. Il giocatore delè statoall’esterno dello stadio Diegodopo la gara tra la sua neo squadra e il. Un paio di uomini armati hannosul quale viaggiava, insieme alla moglie, in direzione albergo. L’ex Benfica sarebbe statogli sarebbe stato intimato diI rapinatori sono quindi scappati in motorino e si sono dileguati.La notizia della rapina è stata confermata sui social da, sua moglie. "David vorrebbe chiedereai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini in motominacciandolo con delle", ha scritto la donna. I fatti sono avvenuti in zona, dove sorge lo stadio. Scosso, il giocatore è stato poi trasportato nell’hotel dove alloggia insieme agli ultimi arrivati al Napoli, McTominay e Gilmour.

Neres è arrivato solo poche settimane fa dal. Tra cartellino e bonus, è stato pagato 30 milioni di euro. Entrato nella ripresa, il brasiliano è statonella rimonta dei suoi ai danni del Parma: su un suo cross infatti è arrivato il 2-1 firmato da. Già nella precedente gara casalinga, l’esterno aveva fornito un assist ache aveva siglato il 3-0 finale sul Bologna.