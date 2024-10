Napoli, perché Neres è l'alternativa a Kvaratskhelia e non a Politano? La spiegazione di Conte

Getty Images

L'impatto disul calcio italiano fino ad oggi è stato notevole, ma il brasiliano arrivato dal Benfica non è ancora sceso in campo da titolare in campionato con la nuova maglia, per la quale ha messo a referto 4 assist e una rete entrando dalla panchina. Già prima dell'ultima partita giocata ad Empoli, il tecnico azzurro Antonio, ed ecco svelato, nella conferenza stampa successiva in vista del match contro il Lecce , il motivo:“Dobbiamo sempre tenere in considerazione la squadra che andiamo ad affrontare.. Nel momento in cui dovessimo trovare squadre che attaccano in modo differente, posso dire che c’è la possibilità di vedere in campo sia Kvaratskhelia che Neres".

Quindi. In questo è utile sottolineare come in rosa ci sia anche Cyril Ngonge, esterno destro d'attacco puro, che può fungere da vice Politano se il ruolo di Neres fosse definitivamente individuato a sinistra.