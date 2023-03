Allenamento mattutino per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Spalletti con i suoi uomini prepara la sfida di sabato alle 18 contro l'Atalanta. Ecco il report della sessione di oggi:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione seguita da esercitazione di possesso palla. Successivamente partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con sviluppi offensivi e conclusioni in porta. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro differenziato per un risentimento. Assente Osimhen in permesso dalla Società.