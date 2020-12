Il prossimo fine settimana andrà in scena l'undicesima giornata di Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona si affronteranno Napoli e Sampdoria, gara diretta dall'arbitro La Penna di Roma. Gli assistenti saranno Passeri e Berti, il IV Uomo Piccini e al VAR la coppia Nasca-Costanzo.



Per La Penna sono 7 i precedenti in campionato con il Napoli, di cui 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta per gli azzurri. L'ultima gara due settimane fa contro il Milan e con la Sampdoria c'è un precedente che risale a un anno e tre mesi fa:



Napoli-Spal 1-0 del 22 dicembre 2018



Chievo-Napoli 1-3 del 14 aprile 2019



Frosinone-Napoli 0-2 del 28 aprile 2019



Napoli-Sampdoria 2-0 del 14 settembre 2019



Spal-Napoli 1-1 del del 27 ottobrra 2019



Sampdoria-Napoli 2-4 del 3 febbraio 2020



Napoli-Milan 1-3 del 22 novembre 2020