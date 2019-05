Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, ai microfoni di Radio Marte ha parlato di Manuel Lazzari e del Napoli: "Lazzari può giocare come esterno di difesa in una linea a 4. Negli ultimi anni si è specializzato con il nostro modulo ma con un allenatore come Ancelotti e con un po' di lavoro potrebbe fare bene. Sarri o Ancelotti? Ognuno ha la sua mentalità, l’anno scorso ci si distingueva per il gioco, forse quest’anno si è perso qualcosa sotto quest’aspetto ma si è guadagnato in maturità. Senza dubbio sono due Napoli di grande valore con due grandi allenatori."