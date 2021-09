In questo avvio di stagione il Napoli è costretto a rinunciare a Dries Mertens. L'attaccante belga ha combattuto per un po' di tempo con una spalla "ballerina" e al termine degli ultimi Europei ha deciso di operarsi per sistemare la situazione.



Ieri Mertens è tornato ad allenarsi in gruppo e presto tornerà a piena disposizione di Luciano Spalletti. Stando a quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, il belga ora lavora per trovare una condizione accettabile e saranno necessarie 3-4 settimane rivedendolo così in campo verso la fine di settembre o l'inizio di ottobre.