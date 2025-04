Napoli su Beukema dopo Marianucci, avversari in Coppa Italia

Cristian Giudici

11 minuti fa



Il Napoli perde Juan Jesus per infortunio, ma conta di recuperare presto Alessandro Buongiorno e intanto testa Rafa Marin. Arrivato nello scorso mercato estivo per 12 milioni di euro dal Real Madrid dopo un prestito all'Alaves, il difensore spagnolo classe 2002 ha giocato la sua prima partita da titolare in Serie A sabato scorso a Monza. L'allenatore Antonio Conte sembra intenzionato a confermarlo dall'inizio in coppia con Rrahmani anche domenica prossima contro il Torino.



Intanto il club del presidente Aurelio De Laurentiis si è già messo al lavoro per rinforzare il reparto arretrato sul mercato in vista della prossima stagione. Infatti il Napoli ha già prenotato Luca Marianucci, in arrivo dall'Empoli per una decina di milioni di euro. Il giovane italiano classe 2004 non sarà l'unico innesto in difesa, infatti Giovanni Manna è alla ricerca di un altro difensore centrale. Sul taccuino del direttore sportivo ci sono i nomi del belga Koni De Winter (Genoa), del francese Oumar Solet (Udinese) e soprattutto di Sam Beukema. L'olandese del Bologna è in campo proprio contro l'Empoli di Marianucci nella semifinale di ritorno in Coppa Italia: una formalità verso la finale contro il Milan (che ha vinto il derby con l'Inter) in calendario mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma.