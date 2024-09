Napoli, tegola Meret: lesione di secondo grado, stop più lungo del previsto

Arrivano brutte notizie per il Napoli in seguito all'ultima sfida di campionato contro la Juventus. Poco dopo la mezz'ora ha dovuto lasciare il campoal suo posto è subentrato Caprile, che ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Napoli.- Si era capito fin da subito si trattasse di un infortunio non superabile già al termine della gara. Questa mattina Meret si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Ecco il comunicato del Napoli: "Evidenziata unaIl portiere azzurro ha già cominciato l'iter riabilitativo".

- Un infortunio che terrà Meret lontano dal campo perSalterà la sfida di giovedì in Coppa Italia contro il Palermo, in campionato contro Monza e Como. In dubbio la sua presenza il 20 ottobre, dopo la sosta, contro l'Empoli. Verosimilmente tornerà a disposizione per la gara del 26 ottobre contro il Lecce. Al suo posto toccherà a Elia Caprile.